بأحدث صيحات الموضة.. روبي تستعرض أناقتها في إطلالة جذابة على إنستجرام |شاهد

حرصت الفنانة “روبي” على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت “روبي” في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة واتسم التصميم باللون الأسود المصنوع من الجلد الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

لفتت روبي الأنظار بحذاء طويل مرصع بالكريستال اللامع، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت “روبي” على خصلات شعرها المموج المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.