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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان لافت.. إلهام شاهين تثير الجدل في الجونة| شاهد

إلهام شاهين
إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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بسبب رشاقتها.. إلهام شاهين تثير الجدل حول فقدان وزنها.. صور

تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير إلي حدود الركبة وذا أكمام مشكوفة و اتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأبيض و الأسود.

انتعلت إلهام شاهين حذاء مسطح متناسق مع إطلالتها، تزينت ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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