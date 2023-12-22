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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شمس الكويتية تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة من مصر | شاهد

شمس الكويتية
شمس الكويتية

شاركت المطربة  شمس الكويتية صور جديدة من مصر، ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال ساحرة وناعمة للغاية.

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

ظهرت شمس الكويتية، وهي ترتدي بنطال باللون الأسود، وعلبه توب باللون الاسود والبيج بأكمام طويلة وبتصميم هاي ستوميك، واختارت عليه شال بسيط قامت بوضعه حول عنقها، وارتدت بوت من الجلد باللون الأسود.

 

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واختارت شمس الكويتية ترك خصلات شعرها بتسريحة انسيابية ناعمة .

وضعت شمس الكويتية، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، ووضعت الآي شادو والآي لاينر والماسكرا، والكحل باللون الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف شمس الكويتية، في إرتداء الأكسسوارات، واكتفت بإرتداء قلادة طويلة وسلسلة باللون الفضي وساعة باللون الذهبي وقرطين باللون الفضي ونظارة شمسية باللون البني.

 

شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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