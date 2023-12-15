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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماركة عالمية شهيرة | سعر خرافي لـ جيبة أسيل عمران .. شاهد

أسيل عمران
أسيل عمران

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران صورة جديد من الدوحة مع متابعيها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.


سعر جيب أسيل عمران 

 

وظهرت أسيل عمران بقميص باللون الابيض من القطن وبأكمام طويلة وواسعة، وأرتدت عليه جيب واسع طويل باللون الأورانج، واختارت عليه حزام باللون الأسود وحقيبة من الجلد بنفس اللون، وهو ما ابرز جمال إطلالتها.

 

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وكانت جيب اسيل عمران من مجموعة أزباء الماركة Dior، وقد وصل سعرها 21,125 ريال سعودي، اي ما يعادل 174,194 جنيه مصري.

وقامت أسيل عمران، بترك خصلات شعرها السوداء على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ولم تبالغ أسيل عمران في إظهار ملامحها بوضع المكياج، حيث اختارت وضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الكحل الاسود والماسكرا والآي لاينر.

 

ولم تتكلف أسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بإرتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما اعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

أسيل عمران 
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