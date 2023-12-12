سعر صادم لعباءة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

تتخطى 10 آلاف جنيه..

شاركت الفنانة ياسمين صبري صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، وذلك خلال مشاركتها ندوة حوارية ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة، وقد ظهرت بإطلالة محتشمة وساحرة.

سعر عباءة ياسمين صبري

وارتدت ياسمين صبري، عباءة طويلة وواسعة باللون الزيتي، وبأكمام طويلة، وبنهايات باللون الذهبي، وأختارت تحته فستان أبيض وواسعة، ونسقت ياسمين العباءة مع حقيبة Dior كبيرة بيضاء، مع حذاء مفتوح باللون البيج.

وكانت عباءة ياسمين صبري من تصميم السعودية نور الظاهري، ووصل سعرها إلى 1437 ريال، أي ما يعادل 12 ألف جنيه.

وتركت ياسمين صبري شعرها منشدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة أنسابية وناعمة، وقامت بلم خصلات شعرها من الامام إلى الخلف.

واكملت ياسمين صبري إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار الللون الروز كأحمر شفاه، مع الكحل والماسكرا، والآي لاينر لتبرز من رقة ملامحها.

فيما تزينت ياسمين صبري، بعض الأساور وساعة يد باللون الذهبي، وهو ما تناشب مع تفاصيب إطلالتها.

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري

ياسمين صبري