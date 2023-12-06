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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برقم غير متوقع.. سعر صادم لتوب ياسمين صبري في منافسة الـbirkin

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حضرت النجمة ياسمين صبري منافسة الـbirkin بأبو ظبي، وشاركت صورها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وقد ظهرت بإطلالة أنيقة ومثالية.

 

سعر توب ياسمين صبري

واختارت ياسمين صبري ارتداء توب بحمالات عريضة باللون الأبيض ومطرز بورود باللون الأحمر، واختارت عليه قميصا بأكمام طويلة باللون الأبيض، وقامت بربطه حول خصرها، مع بنطال من القماش باللون الأبيض، وحذاء بنفس اللون، واختارت حقيبة أنيقة باللون النبيتي من الجلد اللامع.

 

 

وكان توب ياسمين صبري من مجموعة أزياء DOLCE&GABBANA، ووصل سعره إلى 1,162 ريال سعودي، أي ما يعادل 9,571 جنيه مصري.

وقامت ياسمين صبري بلم خصلات شعرها إلى الوراء وتركه منسدلا عبر كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة.

واختارت ياسمين صبري بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الكمشيري الفاتح كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والكحل الأسود، والآي لاينر تبرز جمال عينيها.

فيما تزينت ياسمين صبري بعض الإكسسوارات التي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها، فقامت بارتداء قلادة باللون الفضي وأساور وساعة يد باللون الأبيض.

 

ياسمين صبري
توب ياسمين صبري
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