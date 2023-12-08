سعر خرافي لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي |صور

خضعت النجمة نادين نسيب نجيم لجلسة تصوير جديدة ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة ولافتة.

سعر فستان نادين نسيب نجيم

واختارت نادين نسيب نجيم فستان طويل وكت وبحمالات رفيعة واخري عريضة، باللون الأسود، وبفتحة من الأسفل تكشف عن ساقيها، وأختارت حذاء مفتوح مرتفع على الساقين باللون الأسود.

وكان فستان نادين نسيب نجيم من مجموعة أزياء VERSACE، ووصل سعر الفستان إلى 13,800 ريال سعودي، أي ما يعادل 113,698 ألف جنيه.



وقامت نادين نسيب نجيم بلم خصلات شعرها ألى الوراء وتركه منسدلا عبر ظهرها بتسريحة انسابية وناعمة.

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بمكياج ناعم وجذاب يعتمد على الالوان الترابية، فقامت بإختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل الاسود والماسكرا، والآي شادو بطريقة السموكي ايز.

وتزينت نادين نسيب نجيم بإكسسورات لافتة، فقامت بإختيار اساور باللون الذهبي وكولية وخواتم باللون الذهبي وهو ما أبرز أناقة إطلالتها.

نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم