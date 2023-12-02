في متناول الجميع.. سعر فستان جورجينا بـ أبو ظبي يثير الجدل

تألقت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وصديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة لها خلال حضورها منافسة الـbirkin بأبو ظبي عبر حسابها الرسمي على حسابها الشخصي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة.

سعر فستان جورجينا في أبو ظبي

وظهرت جورجينا وهي مرتدية فستان كب وطويل باللون الأسود، وقامت بوضع بلوفر باللون اللبني الفاتح على أكتافها، واختارت حقيبة من الجلد اللامع باللون الأزرق.

وكان فستان جورجينا من مجموعة أزياء Zara، وقد وصل سعره إلى 299 ريال سعودي، أي ما يعادل 2,471 جنية مصري.

وقامت جورجينا برفع خصلات شعرها إلى الوراء وتركته منسدلا على ظهرها بتسريحة مشدودة انسيابية، وناعمة.

اعتمدت جورجينا على بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاة، مع وضع الماسكرا، والبلاشر، لتبرز من جمال ملامحها.

واختارت جورجينا ارتداء الإكسسورات الناعمة، فقامت باختيار بارتداء قلادة واساورة وساعة يد باللون الذهبي، مع قرطين وخاتم من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

جورجينا

جورجينا