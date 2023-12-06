سعر حقيبة نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل

تألقت النجمة نادين نسيب نجيم خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وشاركت صورها مع متابعيها حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة ولافتة.

سعر حقيبة نادين نسيب نجيم

واختارت نادين نسيب نجيم فستان طويل باللون الأسود، وبأكمام قصيرة، وبتصميم مجسم ومكشوف من منطقة الصدر بفتحة على شكل مفتاح، وإرتدت عليه جوانتي باللون الاسود، وأكملت نادين إطلالتها بحقيبة من الجلد باللون الاسود وحلية باللون الذهبي.

ووصل سعر حقيبة نادين نسيب نجيم من إلى 12756 ريال سعودي، أي ما يعادل 104,778 ألف جنيه.



وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها من الأمام.

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بمكياج ناعم وجذاب يعتمد على الالوان الترابية، فقامت بإختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل البني والماسكرا، والآي شادو بألوان ترابية ناعمة.

وتزينت نادين نسيب نجيم ببعض الإكسسورات اللافتة، فقامت بإختيار اساور باللون الذهبي من نفس دار ازياء الفستان.

نادين نسيب نجيم