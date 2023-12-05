برقم صادم.. سعر فستان مي فاروق في حفل روائع السنباطي

خضعت النجمة مي فاروق لجلسة تصوير جديدة، وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في حفل "روائع السنباطي" والذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي.

سعر فستان مي فاروق في حفل روائع السنباطي

وظهرت مي فاروق وهي مرتدية فستان طويل وبنصف كم من اللونين الأسود والأزرق، من الستان ويتوسطه حزام باللون الأزرق.

وكان فستان مي فاروق من تصميم نور فتح الله، ووصل سعر الفستان لـ30 ألف جنيه.

واختارت مي فاروق تسريحة شعر انسيابية وناعمة، وابرزت من ملامحها.

فيما اختارت بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي اعتمدت على الألوان الترابية، فقامت باختيار أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الكحل باللون الأسود، والماسكرا، والآي شادو.

كما ارتدت مي فاروق مجوهرات لافتة، فقامت باختيار كولية وأقراط واسورة وخاتم من الألماس.

مي فاروق

مي فاروق

مي فاروق

مي فاروق

مي فاروق

مي فاروق

مي فاروق