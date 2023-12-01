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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

كارمن سليمان
كارمن سليمان

شاركت الفنانة كارمن سليمان صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها  حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر في جدة، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة للغاية.

 

تفاصيل إطلالة كارمن سليمان في مهرجان البحر الأحمر بجدة

 

وأطلت كارمن سليمان بفستان طويل باللون الأبيض وضيق يبرز من رشاقتها، وبأكمام قصيرة وفتحة من الظهر، ومرصع بالكامل بالفصوص.

 

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وكان فستان كارمن سليمان من مجموعة زفاف إيلي أبو فيصل لـ2024،

 

 

وتركت كارمن سليمان شعرها منسدلا بتسريحة انسابية وناعمة عبر اكتافها وظهرها، وهو ما تناشب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأبرزت كارمن سليمان ملامحها بمكياج ناعم، فقامت بوضع اللون الكمشيري كاحمر شفاه، نع الكحل الأسود، والماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو بألوان ترابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وتزينت كارمن سليمان إطلالتها ببعض الآكسسورات اللانعة، فقامت بإختيار قرطين وخاتم من الألماس، وهو ما نناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن كارمن سليمان تفاصيل إطلالة كارمن سليمان مهرجان البحر الأحمر جدة

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