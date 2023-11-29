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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان كب.. جورجينا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في أبو ظبي

جورجينا
جورجينا

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز وصديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو صور جديدة لها خلال حضروها منافسة الـbirkin بأبو ظبي عبر حسابها الرسمي على حسابها الشخصي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وناعمة.

 

تفاصيل إطلالة جورجينا في أبو ظبي

 

وتالقت جورجينا بفستان كب وطويل باللون الأسود، وقامت بوضع بلوفر باللون اللبني الفاتح على أكتافها، وأختارت حقيبة من الجلد اللامع باللون الازرق.

 

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وقامت جورجينا برفع خصلات شعرها إلى الوراء وتركته منسدلا على ظهرها بتسريحة انسابية، وناعمة.

 

اعتمدت جورجينا على بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد أختارت اللون الكشميري كاحمر شفاه، مع وضع الماسكرا، والبلاشر، لتبرز من جمال ملامحها.

 

وأختارت جورجينا إرتداء الإكسسورات الناعمة، فقامت بإختيار بإرتداء قلادة واساورة وساعة يد باللون الذهبي، مع قرطين وخاتم من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

 

جورجينا
جورجينا
جورجينا إطلالة جورجينا تفاصيل إطلالة جورجينا أبو ظبي عارضة الازياء جورجينا

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