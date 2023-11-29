برقم لا يصدق.. تعرف على سعر فستان جينيفر لوبيز المجسم

شاركت النجمة جينيفر لوبيز الأنظار صور جديدة لها مع متابعيها، وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

سعر فستان جينيفر لوبيز

واختارت جينيفر لوبيز فستانا طويل ومجسم باللون البيج، وباكمام طويلة تبرز من رشاقتها، واختارت عليه حذاء باللون الشفاف.

وكان فستان جينيفر لوبيز من تصميم مصمم الأزياء Magda Butrym، وقد بلغ سعره 7,365 ريال سعودي، اي ما يعادل 60,671 جنيه مصري.

وتركت جينفر لوبيز شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت جينيفر لوبيز ، إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار أحمر شفاه باللون الكشميري مع الماسكرا، والآي لاينر والكحل باللون الاسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتزينت جينيفر لوبيز بمجوهرات لافتة، فقامت بإختيار وقرطين، وخاتم من الألماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

جينيفر لوبيز

جينيفر لوبيز