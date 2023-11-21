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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان جينيفر لوبيز الأسود

جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز

خطفت النجمة جينيفر لوبيز الأنظار في أحدث ظهور لها مع، وقد شاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

سعر فستان جينيفر لوبيز

 

واختارت جينيفر لوبيز فستانا باللون الاسود والفضي وبقصة تكشف عن احد ساقيها، وبتصميم مختلف من منطقة الاكتاف والصدر، واختارت حقيبة صغيرة باللون الأسود والفضي.

 

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وكان فستان جينيفر لوبيز من تصميم مصمم الأزياء David Koma, وقد بلغ سعره 13,461 ريال سعودي، اي ما يعادل 110,898  جنيه مصري.

 

وتركت جينفر لوبيز شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأكملت جينيفر لوبيز إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار أحمر شفاه باللون الكشميري مع الماسكرا، والآي لاينر والكحل باللون الاسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وتزينت جينيفر لوبيز بمجوهرات لافتة، فقامت بإختيار وقرطين على شكل ثعبان، وخاتم باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

جينيفر لوبيز
جينيفر لوبيز
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