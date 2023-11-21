بفستان ذهبي لامع.. مايا دياب تثير الجدل من حفلها بقبرص

خطفت النجمة مايا دياب الأنظار خلال إحيائها حفل في قبرص، وقد شاركت لها فيديو مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة مايا دياب من حفلها بقبرص

وظهرت مايا دياب بفستان طويل باللون الذهبي اللامع وبتصميم مميز ومكشوف من منطقة الصدر والظهر.

وقد تركت مايا دياب شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وقامت بتركه منسدلا عبر أكتافها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

فيما أختارت مايا دياب لمسات ناعمة من المكياج، فقد اعتمدت على الالوان الترابية كاللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع ووضع الكحل والماسكرا والآي شادو ترابية، لتبرز من جمال ملامحها.

وأكملت مايا دياب إطلالتها ببعض الإكسسورات التي تناسبت مع تفاصيل إطلالتها.

مايا دياب

مايا دياب

مايا دياب