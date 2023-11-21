بالأبيض.. أصالة تتألق بإطلالة ناعمة في حفل ليلة الدموع بالرياض

شاركت النجمة السورية أصالة متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك من إطلالتها بحفل ليلة الدموع ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة.

تفاصيل إطلالة أصالة في حفل ليلة الدموع بالرياض

وظهرت أصالة، وهي ترتدي فستان طويل باللون الأبيض، وبأكمام طويلة من الستان، وببعض الكسرات، والأكمام ذات الطبقات المتعددة، وأختارت حزام باللون الذهبي حول خصرها.

كما اختارت أصالة تسريحة شعر ناعمة وبسيطة، وقامت برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله تسريحة مميزة، وقامت بلمه من الأمام، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت أصالة إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكر، والكحل باللون الأسود، والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية.

وتزينت أصالة بقرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما ابرز من رقة وأناقة إطلالتها.

أصالة

أصالة