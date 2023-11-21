عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأبيض.. أصالة تتألق بإطلالة ناعمة في حفل ليلة الدموع بالرياض

أصالة
أصالة

شاركت النجمة السورية أصالة متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك من إطلالتها بحفل ليلة الدموع ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة أصالة في حفل ليلة الدموع بالرياض

وظهرت أصالة، وهي ترتدي فستان طويل باللون الأبيض، وبأكمام طويلة من الستان، وببعض الكسرات، والأكمام ذات الطبقات المتعددة، وأختارت حزام باللون الذهبي حول خصرها.

 

بفستان كب.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها في حفل روائع بليغ حمدي

بسعر غير متوقع.. إطلالة نانسي عجرم في حفل روائع بليغ حمدي تثير الجدل 

 

كما اختارت أصالة تسريحة شعر ناعمة وبسيطة، وقامت برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله تسريحة مميزة، وقامت بلمه من الأمام، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت أصالة إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الماسكر، والكحل باللون الأسود، والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية.

وتزينت أصالة بقرطين ناعمين باللون الذهبي، وهو ما ابرز من رقة وأناقة إطلالتها.

أصالة
أصالة
أصالة
أصالة اطلالة اصالة تفاصيل إطلالة أصالة النجمة السورية أصالة حفل ليلة الدموع الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

موضوعات متعلقة

بفستان مكشوف الظهر .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بالأسود.. أسيل عمران بإطلالة ناعمة خلال الاحتفال بعيد ميلادها

تتجاوز الـ20 ألف جنبه.. سعر إطلالة أنابيلا هلال يثير الجدل

أسباب زيادة التعرق في فصل الصيف عن الشتاء.. وعلاقته بحرق الدهون

في أقل من ساعة ونصف.. طريقة عمل المكرونة على الطريقة الهندية

لعلاج متلازمة القولون العصبي.. اتبع هذه النصائح الفعالة

حلوى عراقية مناسبة للفطور.. طريقة عمل الكليجة

نشرة المرأة والصحة|أسباب الشعور بالإرهاق والتعب.. عوامل تزيد من إصابة النساء بسرطان الرحم.. فيتامينات تقلل أمراض القلب.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في دبي

ترشيحاتنا

طلب مستفز.. الداخلية الألمانية توجه نداءً إلى الجماعات الإسلامية بشأن غزة

نائبة: نحن أمام إبادة جماعية وجرائم يندي لها جبين الإنسانية في غزة

أول تعليق لقناة الميادين على جريمة الاحتلال الصهيوني بقـ.تل صحفييها

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

وزير الخارجية: القصف المستمر للنازحين في جنوب غزة هدفه اجبارهم مغادرة القطاع

أقل من سعره ب3000 جنيه.. عرض البلاك فريداي على أسطورة أوبو Oppo Reno 8T


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطفال في كفن واحد .. فيديو صادم من فوق أنقاض غزة

بالأبيض.. أصالة تتألق بإطلالة ناعمة في حفل ليلة الدموع بالرياض

للوقاية من الأزمات الشديدة .. نصائح هامة لمرضى الربو فى الشتاء

يأمل أن يرد صديقه من تحت الأنقاض.. فيديو تهتز له القلوب في غزة

فيديو

آخر تطورات استبعاد ثلاثي المنتخب وموقف فيتوريا / فيديو جراف

هذل زوجي .. نجلاء بدر تكشف سبب رفضها فكرة تبني الأطفال| فيديو جراف

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ