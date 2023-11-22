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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فنانات دعمن القضية الفلسطينية على طريقتهن.. أبرزهن أصالة وأسما شريف منير

فنانات دعموا القضية
فنانات دعموا القضية الفلسطينية على طريقتهم الخاصة

العديد من القنانين والفنانات قد دعموت القضية الفلسطينية مؤخرا، ومن بينهم الفنانة أصالة وأسما شريف منير، وأخرهم كانت الفنانة زينب غريب.

فنانات دعموا القضية الفلسطينية على طريقتهم الخاصة

 

ظهرت أصالة، منذ فترة خلال إحيائها حفلا في موسم الرياض بالسعودية بفستان مطرز بألوان العلم الفلسطيني، كنوع من المساندة للقضية الفلسطينية والأحداث المأساوية التي تحدث في غزة.

 

بالأبيض.. أصالة تتألق بإطلالة ناعمة في حفل ليلة الدموع بالرياض

بالأسود.. أسيل عمران بإطلالة ناعمة خلال الاحتفال بعيد ميلادها

 

فيما تضامنت أسما شريف منير مؤخرا بجلسة تصوير جديدة وهي ترتدي سويت شيرت كتب عليه “جدارنها أقدم منكم”، ومرسوم عليه علم فلسطين ومكتوب على ظهرها فلسطين، فيما أرتدت الشال الفلسطيني المعروف.

أما عن زينب غريب، فقد أختارت أن تدعم القضية الفلسـطـينية بجلسة تصوير جديدة، وقد أرتدت عباءة واسعة خضراء، وارتدت عليها حجاب باللون البينك.

أصالة
أسماء شريف منير
أسماء شريف منير
أسماء شريف منير
أسماء شريف منير
الفنانة زينب
الفنانة زينب
الفنانة زينب
القضية الفلسطينية الفنانات أصالة الفنانة زينب أسماء شريف منير

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