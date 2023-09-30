بسعر صادم.. كارمن سليمان تخطف الانظار خلال حفل تكريمها كأفضل مغنية 2023 

شاركت الفنانة كارمن سليمان متابعيها صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، خلال حصولها على لقب افضل مغنية في عام 2023، وقد ظهرت كارمن سليمان بإطلالة جذابة وناعمة.

تفاصيل إطلالة الفنانة كارمن سليمان

وظهرت كارمن سليمان بإطلالة جذابة، وقامت بإرتداء فستان طويل باللون الأحمر الناري بتصميم الكب، وبفتحة من الأسفل، وبقصة مميزة من الصدر وبذيل طويل من الخلف.

وكان فستان كارمن سليمان من تصميم مصمم الأزياء نور فتح الله، وقد وصل سعر الفستان إلى 3485، اي ما يعادل 28,656 جنيه مصري.

وتركت كارمن سليمان شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة أنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واكملت كارمن سليمان إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الكحل باللون البني والماسكرا، وآي شاد بدرجات الكشميرؤ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكتفت كارمن سليمان بإرتداء خاتم وقرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

كارمن سليمان

فستان كارمن سليمان

كارمن سليمان