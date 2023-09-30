بفستان قصير ولامع.. مايا دياب تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس  

حضرت النجمة مايا دياب عرض مجوهرات دار Messika ميسيكا ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس، وقد شاركتها متابعيها صورة عبر حسالها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة مايا دياب في اسبوع الموضه بباريس

وظهرت مايا دياب بفستان قصير بألون لامعة كالموف واحمر وأزرق واسود، والاسود بتصميم الكب، وباكمام منفصلة بنفس لون الفستان، مع حذاء باللون الفوشيا

وقد رفعت مايا دياب شعرها إلى الاعلى بعمله كحكة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

فيما أختارت مايا دياب لمسات ناعمة من المكياج، فقد اعتمدت على الالوان الترابية كاللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الكحل والماسكرا، والآي لاينر لتبرز من جمال ملامحها.

واكملت مايا دياب إطلالتها ببعض الإكسسورات اللافتة، فقامت بإختيار كوليه وقرطين من الألماس.