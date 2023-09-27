عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تتخطى 40 ألف جنيه.. سعر إطلالة الملكة رانيا الأخيرة

إطلالة الملكة رانيا
إطلالة الملكة رانيا

شاركت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة جديدة، وقد ظهرت بإطلالة انيقة وعصرية للغاية.

 

سعر إطلالة الملكة رانيا

 

وظهرت الملكة رانيا بفستان أنيق وطويل بنصف كم باللون الأخضر الجنزاري، منحوت من منطقة البطن ومنسدلا بتصميم واسع من الأسفل، واختارت حذاء باللون الأبيض والأسود.

 

حلقت شعرها كله.. إطلالات صادمة لابنة أحمد الفيشاوي

برقم غير متوقع.. سعر صادم لإطلالة نرمين الفقي في الساحل الشمالي

 

وكان فستان الملكة رانيا من تصميم Emilia Wicksread، ووصل سعرها 5,032 ريال سعودي، أي ما يعادل 41،492 جنيه مصري.

 

وتركت الملكة رانيا شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

ولم تتكلف الملكة رانيا في وضع المكياج، فقد اختارت الالوان الترابية، فقد اختارت اللون الكمشيري القاتم كأحمر شفاه، مع الكحل الاسود والماسكرا لتبرز من جمال ملامحها.

 

وأختارت الملكة رانيا بعض الإكسسورات البسيطة، فقد اختارت سلسلة وخواتم باللون الذهبي لتبرز من إطلالتها.

 

فستان الملكة رانيا
الملكة رانيا
رانيا الملكة رانيا إطلالة الملكة رانيا سعر إطلالة الملكة رانيا انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذّر من ظاهرة جوية خطيرة صباح اليوم

رئيس تقنية الفيديو السابق يُفجّر مفاجأة بشأن أزمة أمين عمر والزمالك

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات.. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

أول رد من أمين عمر على أزمة مباراة الزمالك وكواليس التحقيق معه

موضوعات متعلقة

برقم غير متوقع.. سعر صادم لـ فستان جومانا مراد الفسفوري |شاهد

نشرة المرأة والصحة: احذر فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة.. أطعمة تساعد السرطان على الانتشار.. هيفاء وهبى تثير الجدل بجمالها

احذر فك تجميد الدجاج بهذه الطريقة.. تصيبك بالتسمم الغذائي

نظام غذائي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ؟.. أطعمة ومكملات

في أقل من 10 دقائق.. طريقة عمل عيش السرايا

متشابه مع أمراض أخرى.. احذر أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس

مقبلات سورية.. طريقة عمل المكدوس الحريف

حضري لانش بوكس صحي لطفلك .. بإتباع هذه النصائح البسيطة

ترشيحاتنا

يحصل مع اللي اتخن مني.. سيد عبد الحفيظ يعلق قرار الأهلي برحيله

مصرع 100 شخص.. ارتفاع عدد ضحايا حريق قاعة المناسبات بالعراق

حكم الاحتفال بالمولد النبوي .. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. المجتمع الدولي مطالب بحل أزمة سد النهضة

شاهد.. اللحظات الأولى لنشوب حريق قاعة مناسبات بالعراق

بفعل مخاوف الشح.. ارتفاع أسعار النفط عند التسوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تعاني من حب الشباب في الرقبة؟.. طرق القضاء عليه

بتتكلم 3 لغات واشتغلت في UN..عجوز ضائعة تثير ضجة على السوشيال ميديا

تتخطى 40 ألف جنيه.. سعر إطلالة الملكة رانيا الأخيرة

برقم غير متوقع.. سعر صادم لـ فستان جومانا مراد الفسفوري |شاهد

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ