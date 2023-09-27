تتخطى 40 ألف جنيه.. سعر إطلالة الملكة رانيا الأخيرة

شاركت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة جديدة، وقد ظهرت بإطلالة انيقة وعصرية للغاية.

سعر إطلالة الملكة رانيا

وظهرت الملكة رانيا بفستان أنيق وطويل بنصف كم باللون الأخضر الجنزاري، منحوت من منطقة البطن ومنسدلا بتصميم واسع من الأسفل، واختارت حذاء باللون الأبيض والأسود.

وكان فستان الملكة رانيا من تصميم Emilia Wicksread، ووصل سعرها 5,032 ريال سعودي، أي ما يعادل 41،492 جنيه مصري.

وتركت الملكة رانيا شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف الملكة رانيا في وضع المكياج، فقد اختارت الالوان الترابية، فقد اختارت اللون الكمشيري القاتم كأحمر شفاه، مع الكحل الاسود والماسكرا لتبرز من جمال ملامحها.

وأختارت الملكة رانيا بعض الإكسسورات البسيطة، فقد اختارت سلسلة وخواتم باللون الذهبي لتبرز من إطلالتها.

فستان الملكة رانيا