برقم غير متوقع.. سعر صادم لإطلالة نرمين الفقي في الساحل الشمالي

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وبسيطة، وهي تقضي إجازتها في الساحل الشمالي.

سعر إطلالة نرمين الفقي في الساحل الشمالي

وظهرت نرمين الفقي بلوك ناعم، حيث ارتدت فستانا واسعا وقصيرا بنقشات من الورود باللون الأزرث الفاتح والوردي والأبيض، وباكمام طويلة وبفتحة من أعلى الأكتاف .

ووصل سعر فستان نيرمين الفقي إلى 66 دولارا أي ما يعادل 2066 جنيها مصريا.

وتركت نرمين الفقي شعرها منسدلا بتسريحة إنسابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

واكملت نرمين الفقي إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، مع بعض الإكسسورات البسيطة والتي تناسبت مع تفاصيل إطلالتها.

نرمين الفقي

نرمين الفقي