عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برقم غير متوقع.. سعر صادم لإطلالة نرمين الفقي في الساحل الشمالي

سعر إطلالة نرمين
سعر إطلالة نرمين الفقي في الساحل الشمالي  

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ناعمة وبسيطة،  وهي تقضي إجازتها في الساحل الشمالي.

 

سعر إطلالة نرمين الفقي في الساحل الشمالي

 

وظهرت نرمين الفقي بلوك ناعم، حيث ارتدت فستانا واسعا وقصيرا بنقشات من الورود باللون الأزرث الفاتح والوردي والأبيض، وباكمام طويلة وبفتحة من أعلى الأكتاف .

 

أجرت تعديلا لتجعله محتشما.. إطلالة أحلام في المملكة العربية السعودية تثير الجدل

سعر يتجاوز 100 ألف جنيه.. نانسي عجرم بإطلالة ساحرة في العلمين

 

ووصل سعر فستان نيرمين الفقي إلى 66 دولارا أي ما يعادل 2066 جنيها مصريا.

 

وتركت نرمين الفقي شعرها منسدلا بتسريحة إنسابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

 واكملت نرمين الفقي إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، مع بعض الإكسسورات البسيطة والتي تناسبت مع تفاصيل إطلالتها.

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين نرمين الفقي اطلالة نرمين الفقى سعر إطلالة نرمين الفقي الساحل الشمالي الفنانة نرمين الفقى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

مفيش صفقات.. خالد الغندور يعلن خبرًا صادمًا لجماهير الزمالك

"العفو الرئاسي" تعلن إخلاء سبيل 30 محبوسا.. ننشر القائمة الكاملة

إجراءات حكومية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية .. السيسي يطمئن المصريين من داخل الأكاديمية العسكرية | تفاصيل

تطور خطير| مهلة 24 ساعة لحسم مصير زيزو.. وبند مثير يهدد الزمالك

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

موضوعات متعلقة

حسام موافي : عدم تناول الماء الكافي يوميًا يؤثر على صحة الجسم بالسلب

خطوة بخطوة.. طريقة سهلة لعمل الكبسة الأردنية

احذر الإصابة بسرطان المعدة بـ4 طرق فعالة.. لا تغفل عنها

حلويات فرنسية.. طريقة عمل الإكلير على أصوله

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

أجرت تعديلا لتجعله محتشما.. إطلالة أحلام في المملكة العربية السعودية تثير الجدل

نشرة المرأة والصحة | متحور كورونا الجديد ايريس سريع الانتشار.. هذه العلامات على جلدك تكشف إصابتك بمرض السكري.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بالتاتو

احذر.. ارتكاب هذه الأفعال يزيد من إصابتك بمرض النقرس

ترشيحاتنا

اشتري الآن.. هبوط يضرب أسعار الذهب بالتعاملات المسائية

النشرة الدينية.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية.. كيفية تحصين الأبناء من الحسد.. أدلة تبرك الصحابة بالنبي

المنفي وحفتر وصالح.. مصادر تكشف أهداف القمة الليبية الثلاثية في بنغازي اليوم

الشراكة الاستراتيجية.. "فيتشسلاف ماتوزوف: 80 عاما على علاقات مصر وروسيا

بحوث الصحراء ومنظمة البحوث الزراعية اليابانية يبحثان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

3 أيام على توجيه صفعة للدولار| ماذا يضيف تجمع البريكس للاقتصاد العالمي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم غير متوقع.. سعر صادم لإطلالة نرمين الفقي في الساحل الشمالي

حسام موافي : عدم تناول الماء الكافي يوميًا يؤثر على صحة الجسم بالسلب

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

بسبب إطلالتها على البحر.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

فيديو

رد رسمي من التعليم.. حقيقة تسريب امتحان العربي للثانوية العامة فجرا|فيديو

بعد هدى الأتربى.. فنانة جديدة تتعرض للنصب.. تفاصيل

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ