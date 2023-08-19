أجرت تعديلا لتجعله محتشما.. إطلالة أحلام في المملكة العربية السعودية تثير الجدل

شاركت النجمة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صور لها من خلال إحيائها حفلها في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة أحلام في المملكة العربية السعودية

واختارت أحلام فستانا بسيط من باللون الأزرق السماوي من الشيفون بتصميم درابيهات في منطقة الصدر وممتدة للخصر.

وكان فستان أحلام من تصميم مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، من مجموعته لعام 2023.

وعدلت أحلام التصميم الأصلي ، وزودت عليه أكمام طويلة وكذلك أغلقت الفتحة الجانبية.

أحلام

استقبل الجمهور أحلام بالتصفيق الحاد وتفاعلوا مع أغانيها.

وتركت احلام شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة ويفي أنسابية وناعمة، وهو كا تناسب مع تفاصيل أطلالتها.

وقد اختارت بعض اللمسات الناعمة من المكياج والإكسسورات، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها .

أحلام

أحلام

أحلام