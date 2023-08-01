سعر يتجاوز 100 ألف جنيه.. نانسي عجرم بإطلالة ساحرة في العلمين

ظهرت النجمة نانسي عجرم بإطلالة ساحرة، وشاركت صورها مع متابعيها عبر حشابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إحيائها حفلها الغنائي في مدينة العلمين .

سعر إطلالة النجمة نانسي عجرم في حفلها بالعلمين

واختارت نانسي عجرم جمبسيوت شورت وبحمالات من الرقبة باللون الذهبي والفضي اللامعين، وبلا أكمام.

وكان تصميم جمبسيوت نانسي عجرم من مجموعة ازياء إيلي صعب، ووصل سعره إلى 3975 دولار، أي ما يعادل 122 ألف جنيه مصري.

وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا بتسريحة مموجة وأنسابية على ظهرها ليبرز من أنوثتها.

وأكملت نانسي عجرم إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الكحل الأسود والماسكرا والآي لاينر والآي شاد بألوان ترابية ناعمة.

وأكملت نانسي عجرم إطلالتها بإختيار بعض اللمسات الناعمة من الإكسسورات، فقد اختارت أساور وقلادات باللون الذهبي لتبرز من اناقتها.

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عجرم