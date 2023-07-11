بشكل مختلف.. قفطان أصالة على عارضة الأزياء يثير جدلا كبيرا

شاركت النجمة السورية أصالة صورها خلال إحيائها حفلا في المغرب وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة أصالة في المغرب

وظهرت أصالة قفطان طويل باللون الأبيض وبأكمام طويلة وواسعة والمزيد ببعض الكريستالات من الجزء العلوى للفستان وبتصميم منفوش من الأسفل، وهو ما أظهرها بشكل أقصر من المعتاد، ولم يتناسب مع جسدها.

وكان تصميم فستان أصالة من مجموعة أزياء رامي العلي، ولكن ظهر فستان أصالة على عارضة الأزياء بشكل أكثر تناسقا، واختلافا فلم تبدو الأكتاف غير متناسقة أو الطول وهو ما آثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي .

إطلالة أصالة في المغرب