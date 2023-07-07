فستان محتشم.. ياسمين علواني تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة من حفل زفافها

شاركت ياسمين علواني الصورة الأولى من السيشن الخاص بحفل زفافها، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

إطلالة ياسمين علواني في حفل زفافها

وظهرت باسمين علواني بفستان محتشم وبأكمام طولة وشفافة، ومنفوش من الاسفل باللون الأبيض، والمطرز بفروع من الشجر على كامل الفستان.

وتركت ياسمين علواني شعرها منسدلا عبى أكتافها بتسريحة انسابية وانعمة، مع رفعه من الأمام بطرحة طويلة بنفس لون الفستان مع تاج من بسيط من الورد على رأسها.

واختارت ياسمين علواني بعض اللمسات الناعمة من المكياج والذي بعتمد على الالوان الترابية، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

وأكملت ياسمين علواني إطلالتها بإكسسورات بسيطة، فقد اكتفت بقرطين ناعمين باللون الفضي.

إطلالة ياسمين علواني في حفل زفافها

إطلالة ياسمين علواني في حفل زفافها

إطلالة ياسمين علواني في حفل زفافها

إطلالة ياسمين علواني في حفل زفافها

إطلالة ياسمين علواني في حفل زفافها

إطلالة ياسمين علواني في حفل زفافها