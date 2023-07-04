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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ببطن مكشوف.. نيكول سابا تتألق في حفلها بالساحل الشمالي

نيكول سابا تتألق
نيكول سابا تتألق في حفلها بالساحل الشمالي

تألقت النجمة نيكول سابا في أحدث ظهور لها خلال إحيائها حفل بالساحل الشمالي، وشاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة صيفية ناعمة.

 

تفاصيل إطلالة نيكول سابا في الساحل الشمالي

 

وظهرت نيكول سابا، وهي ترتدي بنطلون واسع وضيق من أسفل القدم باللون الوردي والبرتقالي، مع توب قصير يكشف بطنها.

 

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وتركت نيكول سابا شعرها مموجا منسدلا عبر اكتافها بتسريحة أنسابية وناعمة تبرز من جمال ملامحها.

 

 

وأختارت نيكول سابا لمسات ناعمة من المكياج يعتمد على الألوان الصيفية، والتي تناسب مع إطلالتها بشكل كبير، وابرزت من ملامحها.

 

 

ولم تتكلف نيكول سابا في إرتداء الإكسسورات، فقد أختارت الظهور بإطلالة ناعمة وجذابة بسيطة.

 

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