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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكثر من 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لـ إطلالة هيفاء وهبي بالجينز

إطلالة هيفاء وهبي
إطلالة هيفاء وهبي بالجينز

شاركت النجمة هيفاء وهبي مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة عصرية وكاجوال ناعمة.
 


سعر إطلالة هيفاء وهبي الجينز
 

وظهرت هيفاء وهبي وهي ترتدي بنطال جينز مزود بطبقات سفلية تشبة الوردة، وحقيبة مع جاكيت من الجينز بأكمام طويلة قامت بإغلاق الزايرزر ، وقامت باختيار حذاء من الجينز أيضا.

 

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وكان قميص هيفاء وهبي من تصميم DSQUARED2، والبنطال من تصميم Dolce & Gabbana، ، مع نظارة سوداء من دار أزياء Prada.

 

إطلالة هيفاء وهبي الجينز

 

ووصل سعر القميص يصل إلى 23 ألف جنيه، وسعر الحقيبة إلى 75 ألف جنيه، ونضارة هيفاء وهبي إلى 13 ألف جنيه، أسي أن مجموع إطلالتها 111 ألف جنيه.

 

إطلالة هيفاء وهبي الجينز


 

وتركت هيفاء وهبي شعرها منسدلا عبر أكتافها وظهرها بتسريحة إنسابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

 

إطلالة هيفاء وهبي الجينز


ولم تتكلف هيفاء وهبي في وع المكياج فقامت بإختيار لمسات ناعمة وجذابة لتبرز من جمال ملامحها، مع إختيار إكسسورات باللون الأرزق وتشبة الوردة مكونة من قلادة وخاتم، مع ساعة يد باللون الذهبي .

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