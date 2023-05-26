تتخطى الربع مليون.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في باريس تثير الجدل

ظهرت النجمة هيفاء وهبي في باريس بإطلالة ساحرة وشتوية جديدة، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

سعر إطلالة هيفاء وهبي في باريس

وظهرت هيفاء وهبي في الصور وهي ترتدي فستانا طويلا كت مخملي باللون الليموني، بتصميم مميز من الأكتاف وبفتحة كبيرة تكشف على قدميها.

وكانت إطلالة هيفاء وهبي من تصميم دار Alexandre Vauthier، ووصل سعر الفستان إلى 1812 دولارا، أي ما يعادل 56 ألف جنيه مصري.

ونسقت هيفاء وهبي على الفستان جاكيت بطباعة الفهد يصل سعره إلى 3105 دولارات، أي ما يعادل 96 ألف جنيه.

هيفاء وهبي

وأختارت هيفاء وهبي حذاء من نفس الطباعة الجاكيت، برقبة عالية، ووصل سعره إلى 1101 دولار، أي ما يعادل 34 ألف جنيه.

هيفاء وهبي

وقامت هيفاء وهبي باختيار حقيبة سوداء تتناسب بشكل كبير مع إطلالتها ووصل سعرها إلى 1243 يورو، أي ما يعادل 41 ألف جنيه.

هيفاء وهبي

وتركت هيفاء وهبي شعرها منسدلا عبر اكتافها بتسريحة انسابية وناعمة، وأكملت إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

هيفاء وهبي

واختارت هيفاء وهبي بعض الإكسسوارات الناعمة، فقامت بارتداء قلادة ناعمة باللون الذهبي مع بعض الخواتم بنفس اللون.