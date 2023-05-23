اقتربت من المليون جنيه.. هيفاء وهبي تثير الجدل بسعر إطلالتها في باريس

شاركت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة من الصور وهي تتجول في شوارع باريس وتجلس في أحد المقاهي، ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كاجوال لافتة وناعمة.



سعر إطلالة هيفاء وهبي في باريس

وارتدت هيفاء وهبي بنطال من الجينز بدون جيوب باللون الثلجي ومن جهة الجيوب بلون أغمق قليلا، واختارت عليه توب هاي ستوميك بأكمام طويلة مزين بالورود، وقامت باختيار حقيبة صغير من الجلد باللون الأحمر، مع حذاء باللون الجملي .



وكان توب هيفاء وهبي من تصميم العلامة التجارية Paco Rabanne، ووصل سعره 1247 دولار، أي ما يعادل 39 ألف جنيه مصري، ووصل سعر الحقيبة من طراز Kelly إلى 24 ألف و980 يورو، أي ما يعادل 773 ألف جنيه مصري.

هيفاء وهبي





وتركت هيفاء وهبي شعرها منسدلا عبر أكتافها بتسريحة ويفي إنسانية وناعمة، مع إختيار لمسات ناعمة من المكياج بألوان ترابية أبرزت من رقة وجمال ملامحها.

هيفاء وهبي

ولم تتكلف هيفاء وهبي في ارتداء الإكسسورات، فقد اكتفت باختيار بعض المجوهرات البسيطة والتي تلاءمت مع تفاصيل إطلالتها.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي