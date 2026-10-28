الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى موسكو لترؤس وفد مصر في أعمال القمة "الروسية – الأفريقية" الثالثة

يتوجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، لترؤس وفد مصر في أعمال القمة "الروسية – الأفريقية" الثالثة، المقرر اِنعقادها يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن هذه المشاركة تُعد الثالثة للسيد الرئيس في أعمال القمة "الروسية – الأفريقية"، حيث شارك سيادته في القمة الأولى التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019 تحت الرئاسة المشتركة للسيد الرئيس والرئيس الروسي، وذلك خلال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، كما شارك سيادته في أعمال القمة الثانية التي عقدت بمدينة سان بطرسبرج عام 2023.

وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أنه من المُقرر أن يلقي السيد الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة العامة للقمة صباح غدٍ الخميس، كما يعقد سيادته عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمالها، في مقدمتها لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية.