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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مسميني شوكليت.. صور أثارت الجدل لـ شيرين وحسام حبيب

إطلالات آثارت الجدل
إطلالات آثارت الجدل لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب  

يصاحب ظهور المطربة شيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب الكثير من الجدل، وذلك بسبب تصريحاتها المستمرة عن علاقتهما، والتي أخرها بأن حسام مسميها شوكليت على تليفونه، وأن خناقتهما تكون بإستمرار بسبب العمل.

 

إطلالات آثارت الجدل لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

 

وغالبا ما يصاحب ظهور شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب جدل كبير بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الخلافات التي مرا بها كل منهما.

 

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وتحرص الفنانة شيرين عبد الوهاب، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار لها مع زوجها وبناتها أيضا.

 

وتفضل شيرين عبد الوهاب، اختيار الملابس الأنيقة والناعمة التي تكشف عن جمالها، إلا أنها مؤخرا أصبحت تميل إلى اختيار الملابس الكاجوال المتنوعة التي تتناسب معها.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيرين عبد الوهاب، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ملامحها ويكشف جمالها.

 

كما تختار شيرين عبد الوهاب، ألوان الشعر البنية والفاتحه التي تتناسب مع لون بشرتها المميز. 

 

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين شيرين عبد الوهاب حسام حسام حبيب إطلالات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب اطلالات شيرين عبد الوهاب

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