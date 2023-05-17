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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتخطى 40 ألف جنيه.. سعر فستان نجوى كرم يثير الجدل

نجوى كرم
نجوى كرم

شاركت الفنانة نجوى كرم إطلالة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة للغاية.
 

سعر فستان نجوى كرم
 

وظهرت نجوى كرم بفستان طويل وكت وبتصميم لامع ومجسم على جسدها، وهو ما أبرز من رشاقتها بأكمام طويلة، واختارت حقيبة باللون الاسود لتتناسب مع إطلالتها.
 

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وكان فستان نجوى كرم من مجموعة أزياء Roland Mouret، ووصله سعره 1,576 دولار أمريكي، أي ما يعادل 48723.62 جنيه مصري.
 

نجوى كرم


وتركت نجوى كرم شعرها منسدلا عبر أكتافها و ظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

نجوى كرم


وأبرزت نجوى كرم رقة وجمال ملامحها بلمسات مميزة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه، مع الأي لاينر والكحل الأبيض والماسكر، والآي شادو بألوان ترابية ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة ملفتة .

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