يتخطى 80 ألف جنيه.. سعر صادم لبالطو محمد رمضان مع رئيس فلسطين

شارك الفنان محمد رمضان مجموعة من الصور، وذلك خلال لقائه مع الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، وذلك أثناء جولته الفنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

سعر إطلالة محمد رمضان الرسمية مع رئيس دولة فلسطين



وظهر محمد رمضان أثناء لقائه مع أبو مازن ببالطو طويل من تصميم Ferrari، وختار عليه حزام عليه شعار العلامة التجارية، مزود بجيوب أمامية، وجيب عند منطقة الصدر.





واختار محمد رمضان تحته بلوفر هاي كول باللون الأسود وبنطال من القماش ذات الأرجل الواسعة بنفس اللون.





ووصل سعر بالطو محمد رمضان إلى 2650 دولارا أي ما يعادل 82 ألف جنيه مصري.

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان