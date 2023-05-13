اللون والتصميم.. 3 أخطاء أفسدت إطلالة أنغام في حفلها بالكويت

قامت النجمة أنغام بإحيائها حفل افتتاح مهرجان صيف الكويت الخميس الماضي الموافق 11 مايو، وظهرت بإطلالة مختلفة وناعمة.

أخطاء وقعت فيها أنغام بإطلالتها في حفل الكويت

واختارت أنغام فستانا من تصميم مصمم الأزياء زهير مراد، من مجموعته لهذا العام 2023، وبالرغم من اناقة الفستان إلا أنه لم يتناسب مع أنغام لعدة اسباب، ومن أبرزها :

_ لم يتناسب لون اللون الأصفر مع لون بشرة أنغام، وهو لون قامت بإختياره مسبقا في حفل تكريم روائع الموجي بالرياض ، ولنفس المصمم، وقد أعطا لون بشرة اغمق من لون بشرتها.

أنغام

- وجاء تصميم فسنان انغام غير ملائم مع منحنيات جسدها؛ حيث أن التصميم جعلها تظهر بوزن زائد، وذلك لأن تصميم الفستان مع الخامة المطرزة تعطي للجسم وزن وعرض أكبر من الطبيعي.

أنغام

_ فازت أنغام بتعديل البطانة لتجعلها اطول وأكثر كثافة حتى لا تظهر تفاصيل جسدها، ولكن هذا التعديل قد جعله تبدو بوزن زائد .