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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تتخطى 8 مليون جنيه.. نانسي عجرم تثير الجدل بسعر إطلالتها الأخيرة

سعر إطلالة نانسي
سعر إطلالة نانسي عجرم الأخيرة  

حضرت النجمة نانسي عجرم حفل دار المجوهرات الشهيرة Tiffany & CO، وذلك بعد أن تم اختيارها لتكون الوجه الدعائي لهم في الشرق الأوسط.

 

سعر إطلالة نانسي عجرم الأخيرة

 

واختارت نانسي عجرم الظهور بفستان طويل كت باللون الأسود بسيط وبتصميم  مميزة من منطقة البطن .

 

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وكان فستان نانسي عجرم من  تصميم دار Karoline Lang، ، ووصل سعره إلى 1080 دولار، أي ما يعادل 33 ألف جنيه مصري.

 

سعر إطلالة نانسي عجرم الأخيرة

 

وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا عبر أكتافها وظهرها بتسريحة أنسابية ناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

 

سعر إطلالة نانسي عجرم الأخيرة

 

ولم تتكلف نانسي عجرم في وضع المكياج، وقد أختارت لمسات ناعمة وبسيكة تتناسب مع إطلالتها، وتبرز من ملامحها.

 

سعر إطلالة نانسي عجرم الأخيرة

 

ونسقت نانسي عجرم الفستان مع إطلالتها عقد ماسي من تصميم دار تيفاني أند كو، على شكل أوراق الألماس مع قطع من الذهب عيار 18، ووصل سعره إلى 270 ألف دولار، أي ما يعادل 8 مليون و300 ألف جنيه مصري.

 

سعر عقد نانسي عجرم

 

أي وصل مجموع سعر إطلالة نانسي عجرم إلى 8 مليون و333 ألف جنيه.

سعر إطلالة نانسي عجرم الأخيرة
سعر إطلالة نانسي عجرم الأخيرة
سعر إطلالة نانسي عجرم الأخيرة
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