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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصميم الفراشة المعدل.. نانسي عجرم تتألق بفستان جذاب في حفل عيد الفطر

تعديل نانسي عجرم
تعديل نانسي عجرم على فستانها يفقده جماله

ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بإطلالة جذابة وناعمة خلال إحيائها حفل غنائي في عيد الفطر بمدينة بغداد بالعراق.

 

تعديل نانسي عجرم على فستانها يفقده جماله

 

واختارت نانسي عجرم فستان من خريف وشتاء 2024، وجاء الفستان باللون الأسود وبتصميم الأوف شولدرز العريضة.

 

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وعدلت نانسي عجرم على الفستان الأصلي؛ حيث أزالت حمالة من الاثنين، وغيرت من تصميم الفراشة التي تشكل النصف العلوي من الفستان، مما أفقد الفستان جزء كبيرا من جماله.

 

نانسي عجرم

 

واعتمدت نانسي عجرم على تسريحة شعرها الاعتيادية، فقد تركته على ظهرها.

 

نانسي عجرم

 

واختارت نانسي عجرم أيضا مكياجا ناعما وجذابا للغاية، لتبرز من رقة وجمال ملامحها الطبيعية.

 

نانسي عجرم

 

واختارا نانسي عجرم مجموعة من الإكسسوارات اللافتة، فاختارت عقد وسوار ذهبي اللون.

 

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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