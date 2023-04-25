تصميم الفراشة المعدل.. نانسي عجرم تتألق بفستان جذاب في حفل عيد الفطر

ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بإطلالة جذابة وناعمة خلال إحيائها حفل غنائي في عيد الفطر بمدينة بغداد بالعراق.
تعديل نانسي عجرم على فستانها يفقده جماله
واختارت نانسي عجرم فستان من خريف وشتاء 2024، وجاء الفستان باللون الأسود وبتصميم الأوف شولدرز العريضة.
وعدلت نانسي عجرم على الفستان الأصلي؛ حيث أزالت حمالة من الاثنين، وغيرت من تصميم الفراشة التي تشكل النصف العلوي من الفستان، مما أفقد الفستان جزء كبيرا من جماله.
واعتمدت نانسي عجرم على تسريحة شعرها الاعتيادية، فقد تركته على ظهرها.
واختارت نانسي عجرم أيضا مكياجا ناعما وجذابا للغاية، لتبرز من رقة وجمال ملامحها الطبيعية.
واختارا نانسي عجرم مجموعة من الإكسسوارات اللافتة، فاختارت عقد وسوار ذهبي اللون.