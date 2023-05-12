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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعديل بسيط لتجعله أكثر احتشاما.. سعر خيالي لفستان أنغام في حفل الكويت

سعر فستان أنغام من
سعر فستان أنغام من حفلها بالكويت

أحيت الفنانة أنغام أولى حفلاتها ف مهرجان "صيف الكويت" أمس الخميس، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة للغاية.

 

سعر فستان أنغام من حفلها بالكويت

 

وارتدت أنغام فستان طويل وضيق باللون الأصفر ومطرز بالكامل بأكمام طويلة وشفافة.

 

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فستان أنغام من تصميم زهير مراد، ولكنها قامت ببعض التعديلات على الفستان فقامت بإطالة البطانة، وجعلها أثقل حتى لا تظهر أجزاء من جسمها.

 

أنغام

 

ووصل سعر فستان أنغام إلى 11,525 يورو أي 388 ألف جنيه.

 

الفستان الاصلي

 

وتركت أنغام شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها بتسريحة ويفي أنسابية وناعمة تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

 

أنغام

 

واختارت أنغام بعض اللمسات الناعمة من المكياج؛ حيث اعتمدت على الألوان الترابية التي تناسبت مع لون بشرتها بشكل كبير .

انغام
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