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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتخطى 100 ألف جنيه.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب المنقط يثير الجدل

سعر فستان شيرين عبد
سعر فستان شيرين عبد الوهاب

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال استعدادات النجوم لإحياء السهرة التكريمية الخاصة للموسيقار الراحل محمد الموجي امس، بإطلالة ساحرة وجذابة، وقد قامت بمشاركة متابعيها مجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي.

 

سعر فستان شيرين عبد الوهاب المنقط بالأصفر

 

واختارت شيرين عبد الوهاب فستانا طويلا باللون الاسود منقط بالأصفر  وبنصف كم، من خامة الحرير، وارتدت حزام جلد عريض باللون الاسود حول خصرها.

 

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وكان سعر فستان شيرين عبد الوهاب من تصميم عز الدين علايا ALAÏA،، ووصل سعر الفستان إلى 130 ألف جنيه مصري.

 

سعر فستان شيرين عبد الوهاب

 

وتركت شيرين عبد الوهاب شعرها مموجا، وأضافت مكياج أنيق وأحمر شفاه أحمر اللون زاد من جمالها.

سعر فستان شيرين عبد الوهاب
سعر فستان شيرين عبد الوهاب
شيرين شيرين عبد الوهاب فستان شيرين عبد الوهاب سعر فستان شيرين عبد الوهاب سعر فستان شيرين عبد الوهاب المنقط بالأصفر

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