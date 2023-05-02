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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

سعر مجوهرات النجمة
سعر مجوهرات النجمة ريهانا في حفل Met Gala

خطفت النجمة ريهانا الأنظار في حفل Met Gala، وظهرت بإطلالة غريبة كعادتها أثارت الجدل بين كل الحاضرين.

 

سعر مجوهرات ريهانا في حفل Met Gala

 

وظهرت ريهانا في الحفل بفستان باللون الأبيض من مجموعة أزياء Valentino، وهو عبارة عن فستان بلا أكمام وCape ضخم مزين بمجسمات كبيرة لزهرة الكاميليا، في إشارة إلى كارل لاجرفيلد، المصمم الراحل الذي احتفل به المتحف هذا العام.

 

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وارتدت ريهانا قفازات بدون أصابع ونظارات شمسية مزودة برموش، مع حذاء عاجي بكعب عال.

 

إطلالة النجمة ريهانا في حفل Met Gala

 

وقامت ريهانا برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعكلة ذيل حصان، مع وضع مكياج ناعم للغاية، ومميز تناسب مع ملامحها وإطلالتها بشكل كبير؛ حيث اختارت الماسكرا والكحل باللون الأبيض، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

 

إطلالة النجمة ريهانا في حفل Met Gala

 

وارتدت ريهانا مجوهرات من Cartier وBulgari، ويصل سعرها إلى ما يقرب من 24 مليون دولار  كجزء من ملابسها، واختارت ارتداء أقراط Camellia، وقلادة الألماس ذات الطبقات.

 

إطلالة النجمة ريهانا في حفل Met Gala
إطلالة النجمة ريهانا في حفل Met Gala
إطلالة النجمة ريهانا في حفل Met Gala
إطلالة النجمة ريهانا في حفل Met Gala
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