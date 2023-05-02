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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهور منة عرفة به.. فنانات أثرن الجدل بالبرنص

فنانات ظهروا بالبرنص
فنانات ظهروا بالبرنص على السوشيال ميديا

غالبا ما يظهر بعض الفنانات بإطلالات مثيرة للجدل، مما يجعلهم حديث السوشيال ميديا، ومن اغرب الصور وأكثرها جرأة والتي ظهرت بها بعض الفنانات هو الظهور بالبرنص، حيث كانت أخرهم الفنانة منة عرفة.

 

فنانات ظهروا بالبرنص على السوشيال ميديا

 

وظهرت منة عرفة خلال إحتفالها بعيد ميلادها، وخلال خضوعها لجلسة تصوير وهي ترتدي البرنص، وهو ما أعطاها إطلالة جريئة وجذابة.

 

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وارتدت الممثلة التركية ديميت أوزديمير في احد جلسات التصوير التي شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام وهي ترتدي برنص، وقامت بوضع الفوطة على رأسها.

 

وقد تصدرت الفنانة هيفاء وهبي تريند جوجل بعد ظهورهت بالبرنص في أحد الصور التي قامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

 

وأثارت المطربة شمس الكويتية الجدل بين متابعيها بعد ظهورها مرتديه البرنص والفوطة على رأسها عبر صورة قامت بنشرها  من خلال حسابها على إنستجرام.

منة عرفة بالبرنص
الفنانة التركية ديميت أوزديمير بالبرنص
الطربة شمس الكويتية بالبرنص
هيفاء وهبي بالبرنص
البرنص منة عرفة الفنانة منة عرفة السوشيال ميديا فنانات

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