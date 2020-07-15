بدون مكياج.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة على انستجرام

نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة بسيطة وطبيعية، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.
وارتدت ديميت اوزديمير بلوفر بأكمام طويلة باللون الأبيض والأسود هاف استوميك، وهو ما أبرز من أناقتها وأنوثتها بشكل كبير.
ورفعت ديميت اوزديمير شعرها إلى الوراء بطريقة عصرية إلى الوراء فيما تركت خصلات شعرها إلى الوراء بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في وضع الماكياج أو ارتداء الاكسسوارات، فقد اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي الناعم، لتكتمل بذلك إطلالتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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