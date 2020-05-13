بإطلالة ناعمة.. ديميت اوزديمير تبرز جمالها على إنستجرام

نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة قديمة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وارتدت ديميت اوزديمير فستانا باللون الأبيض المنقط، بتصميم مختلف وأنيق من على الأكتاف وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير. وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث انها اكتفت بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري.
وأكملت ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسوارات، حيث اختارت ساعة ذهبية، وهو ما أبرز جمال إطلالتها.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..