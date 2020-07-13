بإطلالة كلاسيكية .. علا الفارس تبهر متابعيها على إنستجرام .. شاهد

حرصت الإعلامية الأردنية على مشاركة متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". علا الفارس على مشاركة





وظهرت علا الفارس بإطلالة كلاسيكية ناعمة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر تعليقاتهم.