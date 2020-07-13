بإطلالة كلاسيكية .. علا الفارس تبهر متابعيها على إنستجرام .. شاهد

حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس
على مشاركة متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".
وظهرت علا الفارس بإطلالة كلاسيكية ناعمة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر تعليقاتهم.
وارتدت علا الفارس جاكيت كلاسيكي باللون اللبني الناعم، واختارت توب باللون الأسود تحته، وعليه حزام باللون الأسود يربط التوب بالجاكيت، وهو ما أبرز من أناقتها ورقتها بشكل كبير. وتركت علا الفارس شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية وجذابة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها. ولم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وبسيطة، وأكملت علا الفارس إطلالاتها بإرتداء الإكسسوارات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين باللون الفضي.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..