بإطلالة صيفية.. ريهام حجاج تبرز أنوثتها على البحر

نشرت الفنانة ريهام حجاج
، صورة جديدة قامت بإلتقاطها في أحد المدن الساحلية وقامت بنشرها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وقد ظهرت ريهام حجاج بإطلالة صيفية ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت ريهام حجاج
على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: أخيرا إجازة .. كل سنة و انتم طيبين.
وظهرت ريهام حجاج
، وهي ترتدي فستان باللون الأورانج التايجر والمكشوف من الأكتاف، وهو ما أبرز من جمالها ورقتها.
فيما تركت ريهام حجاج
شعرها البنى الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها، مع رفع خصلاتها الأمامية إلى الوراء.
واعتمدت ريهام حجاج فى المكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الكشميري الفاتح، الذى يبرز أنوثتها.
ولم تتكلف ريهام حجاج
في ارتداء الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..