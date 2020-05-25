بإطلالة صيفية.. ريهام حجاج تبرز أنوثتها على البحر

خيرا إجازة .. كل سنة و انتم طيبين.







فيما تركت ريهام حجاج شعرها البنى الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها، مع رفع خصلاتها الأمامية إلى الوراء. وظهرت ريهام حجاج ، وهي ترتدي فستان باللون الأورانج التايجر والمكشوف من الأكتاف، وهو ما أبرز من جمالها ورقتها.

واعتمدت ريهام حجاج فى المكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الكشميري الفاتح، الذى يبرز أنوثتها.

ولم تتكلف ريهام حجاج في ارتداء الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

