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فن

5 فيديوهات لأصعب مشاهد ريهام حجاج فى لما كنا صغيرين

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:53 م
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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سعيد فراج
تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع عدد من المشاهد في مسلسل «لما كنا صغيرين»، من بينها عدد من المشاهد للفنانة ريهام حجاج. 

ونرصد فيما يلي أصعب مشاهد لـ #ريهام_حجاج في مسلسل لما كنا صغيرين: 

- تعرضها لصدمة كبيرة بعد وفاة صديقتها "نهى" #نسرين_امين ، بعد عشرة عمر طويلة منذ دراستهما فى الجامعة.
- دافع ريهام حجاج عن صديقها "حسن" #نبيل_عيسي، المتهم بقتل "نهى" نسرين أمين
- تجسد ريهام حجاج مرحلة عمرية مختلفة من الشخصية، إذ تجسد مرحلة الدراسة فى الجامعة الأمريكية.
- تتفاجأ ريهام بوفاة صديقتها "نهى" الذى يصبح لغزا تدور حوله أحداث المسلسل .
- ريهام حجاج تقرر الانفصال عن يحيى #محمودحجازي بعد أن رأته يتعاطى المخدرات.#مينالليقتلنهي

دور أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين " حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين امين ، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

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