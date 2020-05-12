بقصة شعر مميزة.. ريهام حجاج بإطلالة ناعمة على إنستجرام

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على إنستجرام، وقد ظهرت ريهام حجاج بإطلالة بسيطة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت ريهام حجاج، وهي ترتدي سويت شيرت باللون الكمشيري بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من جمالها ورقتها.
واعتمدت ريهام حجاج فى المكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاة باللون الكشميري الفاتح، الذى يبرز أنوثتها.
فيما تركت ريهام حجاج شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز عن جمالها، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على جبينها ورفع جزء منه إلى الوراء.
ولم تتكلف ريهام حجاج في ارتداء الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وجذابة.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..