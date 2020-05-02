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فن

ريهام حجاج تشارك متابعيها بصورة من كواليس لما كنا صغيرين

السبت 02/مايو/2020 - 11:03 م
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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محمد بدران
شاركت النجمة ريهام حجاج متابعيها صورة جديدة من كواليس مسلسلها الجديد لما كنا صغيرين عبر حسابه على "انستجرام".

وظهرت ريهام بصحبة الفنان محمود حميده والنجم خالد النبوى  وعلق بعدد من الإيموجي على شكل قلب.

عُرضت ثامن حلقات مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة وخالد النبوى والفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامى 2020 .

وتواصل النيابة التحقيق مع يحيى "محمود حجازى" و يحاول ياسين "خالد النبوى"  بكل جهده أن يخرج أخيه من القضية الا أن سليم "محمود حميدة" يعرقل الأمور ويدخل خطوط القضية ببعدها البعض كما يحاول إلهاء ياسين عن ملابسات القضية.

وذهب ياسين "خالد النبوى" ودنيا "ريهام حجاج " الى النيابة وتحدثوا عن القضية خاصا بعدما وجدوا مخدرات بمنزل نهى "نسرين امين"  فاعترض ياسين وقال للمحقق بأنه شيء غير منطقي بوجودها بما فتشوا الشقة ولم يجدوا شيء بالمرة الأولى كما كانت تود دنيا اتهام سليم بقتل نهى ولكن ياسين منعها .

دنيا تحاول تقديم بلاغ رسمي في سليم بأنه قاتل نهى وياسين يتدخل ليمنعها لأنه بلاغ بلا دليل.‏

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبيرمن النجوم، وهم ريهام حجاج، خالد النبوي محمود حميدة، نبيل عيسى، نسرين أمين، كريم قاسم، محمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، أشرف زكي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.


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