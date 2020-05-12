بعد نشرها مشهدا منه.. يوسف الشريف يهنئ ريهام حجاج على مسلسلها.. شاهد

نشرت الفنانة

، صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". و ظهرت فى الصورة من احدى مشاهدها من مسلسلها الرمضانى " لما كنا صغيرين" الذى تشارك به فى المارثوان الرمضانى.

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وعلق يوسف الشريف: " مبروك المسلسل .. وبالتوفيق دايما يارب".

وتفاعل الكثير من متابعيها مع الصورة، وجاءت تعليقاتهم ما بين : "المسلسل جبار وانتى شاطره و موهوبة و سيناريو رائع.. المسلسل حلو جدا و لازم كل يوم اشوفه بجد .. حلو النيولوك ده". لما كنا صغيرين بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على. يعرض المسلسل ضمن المارثوان الرمضاني 2020 مع وجود اضافه كبيرة فى العمل الفنى من عمالقه تمثيل و تدور احداثه فى إطار الغموض مما يثير فضول متابعيه بالإضافة للأحداث الشيقة.