ريهام حجاج تنشر أحدث مشاهدها في «لما كنا صغيرين».. شاهد

نشرت الفنانة ريهام حجاج ، صور جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهرت فى الصور بمشهد من مشاهدها فى مسلسلها الحالي " لما كنا صغيرين" برفقة الفنان خالد النبوى.



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و نالت الصور إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالأتي:

بجد احلى مسلسل شوفته فى رمضان

ابدعتى فعلا و تمثيلك حلو و خالد النبوي عبقرى تمثيل





لما كنا صغيرين بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.





يعرض المسلسل ضمن المارثوان الرمضاني 2020 مع وجود اضافه كبيرة فى العمل الفنى من عمالقه تمثيل و تدور احداثه فى إطار الغموض مما يثير فضول متابعيه بالإضافة للأحداث الشيقة.



