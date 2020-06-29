علا الفارس بإطلالة ناعمة على إنستجرام

تألقت الإعلامية الأردنية علا الفارس بإطلالة ناعمة وجذابة ، حيث قامت علا الفارس بمشاركة صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت علا الفارس على صورتها قائلة: "أسمعك ".
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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وظهرت علا الفارس وهي ترتدي ملابس بسيطة؛ حيث ارتدت فستان باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وقامت علا الفارس بترك شعرها منسدلا بشكل انسيابي وناعم، فيما رفعت خصلات شعرها من الأمام، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع المكياج، حيث إنها قامت بوضع اللون الأحمر كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو البني لتبرز من جمال عينيها، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.
وأختارت علا فارس ان تبرز إطلالتها بإختيار بعض الإكسسوارات الناعمة؛ فإرتدت ساعة يد باللون الأسود، مع خاتم باللون الفضي.
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A post shared by Ola Tahseen Al Fares ⚖️ (@olaalfares) on