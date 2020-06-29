علا الفارس بإطلالة ناعمة على إنستجرام

تألقت الإعلامية الأردنية

بإطلالة ناعمة وجذابة ، حيث قامت علا الفارس بمشاركة صورة جديدة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام

، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.